Отдых в национальных парках и заказниках Беларуси: куда поехать, сколько стоит

В связи с пандемией COVID-19 и закрытием границ внутренним туризмом начали интересоваться даже те, кто раньше был уверен, что в Беларуси нет ничего интересного. И они, конечно же, были неправы. Наш самый главный туристический ресурс — уникальная природа. Четыре национальных парка, один заповедник и многие из 99 заказников республиканского значения давно известны и за пределами нашей страны, потому что экотуризм весьма популярен в мире.

Что предлагают наши знаменитые природные комплексы, как в них можно организовать отдых и сколько это стоит — в нашем обзоре.

Заповедный напев…

Беловежская пуща была туристским объектом еще в советское время. И сейчас здесь много туристов — как организованных, так и приезжающих индивидуально. В пущу можно приехать на несколько дней, варианты проживания доступны различные — от бюджетных до люксовых.





Например, в самом дорогом номере гостиницы «Каменюки» за двоих нужно заплатить 254 рубля в сутки, номера поскромнее обойдутся от 68 до 104 рублей. При раннем бронировании предусмотрена скидка.

Здесь можно отправиться на фотосафари и увидеть диких животных в естественной среде обитания, сфотографировать их. Средство передвижения при этом — бричка. Такая экскурсия для взрослых стоит 12 рублей, для детей до 14 лет — 6 рублей.





Популярны в Беловежской пуще и прогулки вдоль вольеров (взрослый билет — 4 рубля, детский — 3). Здесь можно проехаться на экскурсионном паровозике, взять напрокат велосипед, попробовать оригинальные блюда в разных кафе и ресторанах.

Для тех, кому нравится «всё включено», администрация нацпарка «Беловежская пуща» предлагает трехдневный турпакет «Выходные дни», при этом «выходными» могут быть любые дни недели по желанию туриста. В стоимость тура входит проживание, трехразовое питание, бассейн (один сеанс в день), посещение вольеров с дикими животными, музея природы, археологического музея под открытым небом, экскурсия в поместье Деда Мороза с подарком.

Цена турпакета варьируется в зависимости от категории гостиничного номера. Например, в люксе (suite) за двоих взрослых гостей нужно заплатить 419 рублей, дополнительное место для ребенка в возрасте до 14 лет обойдется в 84 рубля. В номере попроще цены, соответственно, 277 рублей и 84.

Двухдневные поездки в Беловежскую пущу, Брест и Каменец организует, например, туркомпания «Виаполь». Стоимость тура — от 220 до 235 рублей в зависимости от гостиничного номера, включено питание, проезд и экскурсионное обслуживание. В программе — обзорная экскурсия по Бресту, экскурсии в Брестскую крепость и Беловежскую пущу, осмотр башни в Каменце, посещение музея природы и вольеров, а также поместья Деда Мороза.

Нарочанский край

В гостиничном комплексе «Нароч» несколько люксов, самый дорогой — 167 рублей за двоих, за размещение пары в обычном номере возьмут 87-90 рублей. Дополнительное место в люксе стоит 74 рубля.





Среди развлечений в нацпарке «Нарочанский» — охота и рыбалка, но поскольку это специфический отдых, то цены на него даже не будем рассматривать.

Что касается экскурсий, то здесь богатый выбор по топовым местам Беларуси: тут вам Гервяты и Будслав, королевский Гродно и столица Беларуси — Минск, также можно съездить в Новогрудок «К истокам ВКЛ» и по «Замкам Беларуси» в Мир и Несвиж.

Но эти экскурсии скорее рассчитаны на отдыхающих в ближайших санаториях. Обычно на них записывается по несколько человек из каждой здравницы, а экскурсионный автобус всех собирает, потому развозит. Удастся ли, условно говоря, в пятницу вечером записаться на экскурсию в субботу, большой вопрос. Да и нужно ли для этого куда-то выезжать из Минска?

Заинтересовать может экскурсия по экологической тропе «Голубые озера». Пройдя по этому маршруту, могу точно сказать, что это действительно путешествие в природу, когда отключаешься от всех забот и проблем и совсем забываешь про смартфон.





На тропе были замечены как группы туристов по 30-40 человек, так и семьи, небольшие компании. Помимо экологической тропы неорганизованному туристу доступны прогулки по берегу озера. Можно сгонять в Мядель и посмотреть костел Божией Матери Шкаплерной и городской амфитеатр на берегу озера Мястро.

«Нарочанский» предлагает товары собственного производства — от рыбы копченой, вяленой, сушеной и свежемороженной до пиломатериалов.

Традиционный вопрос в тех краях: «Где купить копченого угря?» В сезон его продают на рынке и даже с рук, но последнее весьма опасно, рыба-то продукт скоропортящийся. Не так давно в Мяделе появился частный рыбный магазин. Но будьте готовы к тому, цена у деликатеса соответствующая — более ста рублей за килограмм.

На Браславских, на озерах…

В национальном парке «Браславские озера» туристам предлагают «гарантированную рыбалку» на прудах хозяйства «Мекяны», прогулки по озерам Струсто и Снуды на комфортабельном катере, пешие прогулки по экологически тропам — «Слободковская озовая гряда», «Парк Бельмонт», «Маяк», посещение сафари-парка с демонстрационными вольерами, обзорные и тематические экскурсии для индивидуальных туристов и организованных групп.





Поселиться можно в гостиничных комплексах нацпарка или в частных гостевых домах. С 1 марта по 20 июня стоимость номеров в гостинице базы отдыха «Дривяты» составляет от 57 до 100 рублей за одного человека в сутки, за двоих — от 76 до 129 рублей, дополнительные места — от 30 до 43 рублей.

На сайте нацпарка есть раздел онлайн-бронирования , также много предложений на booking’е. В частных гостевых домах в зависимости от комфортабельности порядок цен такой: 184 рубля, включая налоги и сборы; 223 рубля плюс 45 рублей налоги и сборы; 461 рубль плюс 14 рублей налоги и сборы.

Гости нацпарка «Браславские озера» могут воспользоваться туристическими стоянками общего типа. Это большая деревянная беседка, оборудованная для отдыха на природе — есть кострище с лавками, дровница под навесом, туалет, мусоросборник, пирс к воде. Крупные стоянки также предлагают услуги бани.





Большинство стоянок рассчитано на одновременный отдых 8-10 человек, но найдется место и для компаний покрупнее (до 30 человек).

При этом за каждое место нужно заплатить от 6 до 8 рублей в выходные и праздничные дни. В будние, а таковыми здесь считаются понедельник—четверг, цена на два рубля дешевле. Например, беседка «Веселая», вмещающая максимум 15 человек и расположенная на берегу озера Долгое, в выходные и праздничные дни стоит 57 рублей. За «Болто-4» на 6-8 человек нужно заплатить в те же дни 45 рублей.

Для любителей натуральных деревенских продуктов работает эко-лавка «Хатнія прысмакі». Здесь же предлагают рыбу, а по сезону — дичь, грибы, ягоды.

Есть предложения и спрос

Давно интересуясь внутренним туризмом и будучи любителем индивидуальных путешествий, пришла к выводу, что, собираясь в нацпарки или заказники, лучше воспользоваться услугами турфирм. Предложений, кстати, очень много. И догадываюсь, что администрациям природных комплексов проще и легче работать с турфирмой, которая привезет в одном автобусе 40-50 человек, чем с таким же количеством самостоятельных туристов.





Например, фонд «Страна замков» в апреле возил туристов в нацпарк «Припятский» полюбоваться разливом Припяти. Красота невероятная! Двухчасовая прогулка на теплоходе стоит здесь 250 рублей. Для большой группы вполне приемлемая сумма. А вот тем, кто приехал небольшой компанией, придется воспользоваться плавсредствами поскромнее. Например, за час прогулки на катамаране двум пассажирам нужно заплатить 15 рублей, четырем — 25.

Впрочем, в конце апреля кроме наших автобусов в «Припятском» мы увидели один внедорожник на минских номерах, второй — на датских и паркетник на российских. В целом же набережная выглядела абсолютно безлюдной. Возможно, еще не сезон…





По очень похожему маршруту Микашевичи — Национальный парк «Припятский» везет туристов «Виаполь». В стоимость тура — 90 рублей — включены экскурсии на смотровую площадку гранитного карьера и посещение музея предприятия «Гранит», обед, прогулка на теплоходе.

В Беларуси 99 заказников республиканского значения. Среди них на слуху Споровский, Средняя Припять, Старый Жаден, Ольманские болота, Прибужское Полесье, Званец, Ельня, Выгонощанское и ряд других. В той или иной мере на этих территориях развивается экотуризм.

Например, заказник Ольманские болота предлагает для опытных туристов трехдневный маршрут «Полесская Амазонка», протяженностью 130 км. Для тех, кто приехал на один день, есть выбор из пешей прогулки по экотропе либо водная прогулка от деревни Коробье до гидроузла «Стахово». Продолжительность этих маршрутов два с половиной часа.

На территории заказника запрещено передвижение на любых видах транспорта, кроме электрического (его использование входит в стоимость турпакета). Но можно и пешком идти по деревянному настилу.

В конце мая «Страна замков» повезет туристов (или, как принято обращаться в этой компании к клиентам, «дорогих гостей») в Миоры и заказник Ельня, чтобы посмотреть на цветущую пушицу и пройтись по экотропе самого большого верхового болота в Беларуси и одного из крупнейших в Европе.

По этому же маршруту работает туристическая компания «Экотур-6». Стоимость поездки для взрослого — 90 рублей (с обедом), для ребенка — 80. У «Виаполя» этот маршрут продается за такую же сумму и на тех же условиях, то есть с обедом.

Туристическое предприятие «Дилижанстур» возит в Ельню и на водопад на реке Вята. Стоимость поездки для взрослых — 65 рублей, для детей — 55. Обед по желанию оплачивается дополнительно — 15 рублей.

Еще одно предложение посетить Ельню от компании «Поход в народ». Здесь за 120 рублей кроме прогулки по экотропам предлагают обед из «вкусной простой еды из местных фермерских продуктов».

«Страна замков» организует поездку в Березинский заповедник. В программе — экскурсия в музей природы, осмотр вольеров с дикими животными. За отдельную плату в «Березинском» угостят блинами с чаем. Стоимость экскурсии 55 рублей, для детей (6—14 лет) скидка 10 рублей. Дополнительно оплачиваются входные билеты в музеи и питание.

«Виаполь» отвезет в Березинской заповедник за 95 рублей. В программе: посещение «Лесного зоопарка», экскурсии в Музей мифологии, посещение двух агроусадеб, в одной из них — контактный зоопарк, во второй — дегустация напитков и сыров, катание на катере с чаепитием, национальный обед. Для детей в этой компании также предусмотрена скидка в размере 10 рублей.

Одним словом, выбор есть. И, наверное, сейчас самое удачное время открыть для себя свою страну, в том числе потрясающую красоту нашей природы.

Наша справка

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) составляют 9% от всей площади Беларуси. В состав ООПТ входят: Березинский биосферный заповедник, четыре национальных парка — «Беловежская пуща», «Нарочанский», «Браславские озёра», «Припятский», а также 99 заказников республиканского значения, 282 —местного, 326 памятников природы республиканского и 595 — местного значения.