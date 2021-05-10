ЕС – Тихановской: «План включает финансовую макро-помощь народу Беларуси, поддержку политических и экономических реформ»

Источник материала: Салiдарнасць

Евросоюз представил народному лидеру рабочий проект Всеобъемлющего плана по Беларуси.





Во время онлайн-встречи и.о. гендиректора политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии Мацей Поповски представил Светлане Тихановской рамочный проект, работа над проектом плана велась последние месяцы в постоянной коммуникации с Офисом белорусского политика.

Сообщается, что план включает финансовую макро-помощь народу Беларуси, поддержку политических и экономических реформ, ряд мероприятий – таких как проведение Форума инвесторов для новой Беларуси.

Документ направлен на то, чтобы помощь получило гражданское общество – а не режим – в переходный период и после проведения новых свободных выборов.

Как сообщает пресс-служба белорусского политика, Светлана Тихановская поблагодарила ЕС за разработку Плана и призвала как можно скорее завершить его и озвучить предполагаемый объем поддержки: «Она отметила, что важно действовать быстро, чтобы те, кто подвергается репрессиям, скорее получили помощь».