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ЕС – Тихановской: «План включает финансовую макро-помощь народу Беларуси, поддержку политических и экономических реформ»
10.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Евросоюз представил народному лидеру рабочий проект Всеобъемлющего плана по Беларуси.
Во время онлайн-встречи и.о. гендиректора политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии Мацей Поповски представил Светлане Тихановской рамочный проект, работа над проектом плана велась последние месяцы в постоянной коммуникации с Офисом белорусского политика.
Сообщается, что план включает финансовую макро-помощь народу Беларуси, поддержку политических и экономических реформ, ряд мероприятий – таких как проведение Форума инвесторов для новой Беларуси.
Документ направлен на то, чтобы помощь получило гражданское общество – а не режим – в переходный период и после проведения новых свободных выборов.
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ЕС – Тихановской: «План включает финансовую макро-помощь народу Беларуси, поддержку политических и экономических реформ»
Евросоюз представил народному лидеру рабочий проект Всеобъемлющего плана по Беларуси.
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