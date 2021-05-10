Пройдите этот тест, чтобы узнать, кто вы из «Шрека». Если Осел - не обижайтесь

Источник материала: Tut.by

В прошлом году мультфильм «Шрек» стал национальным достоянием США, а в этом исполняется 20 лет со дня его выхода в прокат. Можете поверить? За это время проект, который начинался как стеб с мультиков Disney, стал по-настоящему культовым. Дети обожали зеленого великана, а взрослые утирали слезы от шуток уровня «18+», которые создатели спрятали в мультфильме. AFISHA.TUT.BY предлагает вам узнать: если бы вы были кем-то из вселенной «Шрека», то кем? На это понадобится пять минут.