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Авиакомпания Fly Baghdad начала летать из Багдада в Минск

10.05.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иракская авиакомпания Fly Baghdad начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Багдад — Минск с 10 мая

Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Рейсы по маршруту Багдад – Минск – Багдад обслуживаются на Boeing 737-800. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Вылет из Багдада — в 9:05 с прилетом в Минск в 13:25. Обратный рейс из белорусской столицы — в 15:30 с прибытием в Багдад в 19:40. Время в пути займет 4 часа 25 минут.

Напомним, с 2017 года полеты из Багдада в Минск также осуществляет авиакомпания Iraqi Airways, рейсы которой в сезонном расписании весна-лето 2021 выполняются по понедельникам и пятницам.
 
Теги: Минск
 
 
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Иракская авиакомпания Fly Baghdad начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Багдад — Минск с 10 мая
 
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