Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно

Можно ли использовать под H2 трубы и танкеры для CH4? Кто будет поставлять Европе Н2 - может, Россия? На эти и другие вопросы отвечал Владимир Демидов - международный эксперт по строительству объектов транспорта и хранения для нефтегазовой отрасли.

Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах - например, "Дефицит природного газа" и "Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?"

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