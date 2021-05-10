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Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно
10.05.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Можно ли использовать под H2 трубы и танкеры для CH4? Кто будет поставлять Европе Н2 - может, Россия? На эти и другие вопросы отвечал Владимир Демидов - международный эксперт по строительству объектов транспорта и хранения для нефтегазовой отрасли.
Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах - например, "Дефицит природного газа" и "Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?"
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Стратегия ЕС по "озеленению" энергетики предполагает к 2030 году потреблять 10 млн тонн H2 в качестве топлива. Сегодня для таких объемов не существует ни технологий...
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