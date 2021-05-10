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Больше тысячи: фуры стоят в очередях на белорусской границе

10.05.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мая – Sputnik. На границе Беларуси со странами Евросоюза стоят больше 1100 фур, такие данные на вечер понедельника приводит Госпогранкомитет.

Непростая ситуация на белорусско-литовской границе, где водители по нескольку дней ждут пограничного и таможенного оформления. В самом загруженном по традиции пункте пропуска, "Каменном Логе", выезда из страны ждут 370 дальнобойщиков. В "Котловке" их чуть меньше – 210, в "Беняконях"– 120, в "Привалке" – 75. Две недели назад, впрочем, ситуация была более напряженной: только на белорусско-литовских ПП в очереди было более 1000 грузовых автомобилей.

На латвийском направлении тоже есть пробки. В "Григоровщие" – 120 машин, в "Урбанах" – 110. На границе с Польшей заторы рассасываются быстро: в "Брузгах" пока что 60 фур, а в "Берестовице" – 50. В остальных погранпереходах дорога свободная.

В последние дни очереди на границе существенно уменьшились.  Вполне вероятно, это связано с майскими "длинными выходными". И возможно, после Радуницы они вновь вырастут.

Напомним, что с 12 апреля возобновили свою работу еще три пункта пропуска на белорусско-литовской границе - "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Видзы") и "Папелекис" ("Лынтупы"). Это сделано для того, чтобы разгрузить грузовой поток, следующий через государственный кордон.

 
Теги: Минск
 
 
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Самые длинные очереди ожидают дальнобойщиков на подъезде к пункту пропуска "Каменный Лог", где на данный момент скопилось 370 грузовиков.
 
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