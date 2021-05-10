ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Готов рабочий проект европейского Всеобъемлющего плана по Беларуси

10.05.2021 19:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

10 мая состоялась онлайн-встреча Светланы Тихановской с генеральным директором департамента Еврокомиссии по политике добрососедства и переговорам по расширению Мацеем Поповски. На встрече был представлен проект Всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси.

Готов рабочий проект европейского Всеобъемлющего плана по Беларуси

План предполагает финансовую макропомощь для экономики Беларуси и поддержку политических и экономических реформ в том числе с участием Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов.

План вступит в силу в переходный период и после проведения новых свободных выборов в Беларуси.

Тихановская призвала ЕС как можно скорее завершить разработку плана, чтобы белорусское гражданское общество, давление на которое со стороны властей постоянно усиливается, уже сегодня знали о практических шагах Европейского союза в тот момент, когда демократические изменения в Беларуси наступят.

Работа над проектом плана велась последние месяцы во взаимодействии с командой Светланы Тихановской. В поддержку плана выступили Координационный совет, Народное антикризисное управление и Вероника Цепкало, подписавшие обращение к президенту Еврокомиссии Урсуле ван дер Ляйен с призывом опубликовать план и поддержать идею проведения международной конференции высокого уровня для разрешения кризиса в Беларуси, сообщает пресс-служба Тихановской.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 мая состоялась онлайн-встреча Светланы Тихановской с генеральным директором департамента Еврокомиссии по политике добрососедства и переговорам по расширению...
 
Новости дня
Новости разные
 
Больше тысячи: фуры стоят в очередях на белорусской границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by