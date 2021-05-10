На прошлой неделе в интервью «Белорусы и рынок» политический обозреватель Артем Шрайбман рассказал:





«Многие люди, у которых август действительно оставил неизгладимое впечатление, за эти полгода имели возможность уйти. Кто-то уходил тихо, не публично. Так, например, с поста замминистра финансов ушел Андрей Белковец, и СМИ не придали этому особого значения. В день смерти Романа Бондаренко, он на своей аватарке в соцсети поставил свечку, и всем стало понятно, что человек не просто так покинул свой пост. Думаю, таких людей, кто тихо ушел с разных уровней власти, немало».





восполняет пробел и рассказывает о фактах из биографии Андрея Белковца. UDFпробел и рассказывает о фактах из биографии Андрея Белковца.

Имеет три высших образования, много лет работал в Минфине

У Андрея Белковца есть дипломы об окончании трех белорусских вузов: БГЭУ, МГЛУ и Академии управления при президенте.





Первый период его работы в Министерстве финансов растянулся на десять лет: с 2003-го по 2013-й. Через четыре года Белковец вернулся в министерство начальником управления госдолга, после чего был повышен до замминистра.





7 фактов о бывшем замминистра, который мог уйти из правительства по политическим мотивам

Дважды работал под руководством Румаса

Во время перерыва работы в Минфине Белковец трудился в «Банке развития», которым руководил Сергей Румас. А затем судьба свела их в правительстве, где Румас был премьер-министром, а Белковец заместителем министра.





Интересно, что непосредственный начальник чиновника Максим Ермолович является другом Румаса. Известно, например, что они вместе играли в теннис.





Теперь оба находятся за границей: бывший премьер от греха подальше не возвращается на родину, а бывший министр финансов (уволенный, кстати, вместе с Румасом) работает послом в Великобритании.

Заявлял о перспективе выхода Беларуси из ЕАЭС

В 2018 году, говоря о проведении налогового маневра в России, Белковец сделал резонансное заявление.





«Действия Российской Федерации противоречат самой сути создания единого экономического пространства, которое предполагало единый рынок энергоносителей и так далее. Все эти договоренности будут дезавуированы и смысла такого союза, в котором одна сторона считает возможным только свои интересы отстаивать, а другие должны согласиться, ну, наверное, такого не будет. Вернее, вернемся к вопросу о целесообразности нахождения Беларуси в таком союзе, его дальнейшем существовании», — сказал заместитель министра.





Трудно вспомнить, когда бы кто-то из белорусских чиновников, кроме руководителя страны и премьер-министра, выступали с подобными смелыми высказываниями.





Признавал негативное влияние политических событий в Беларуси на экономику









В 2020 году Белковец, еще работая в правительстве, сделал еще одно довольно смелое заявление.





«Такие значимые для страны события, как выборы главы государства, всегда вызывают повышенное внимание со стороны участников рынка. Поэтому ожидаемо, что массивный поток новостей из Беларуси не мог не сказаться на настроениях инвесторов, и со второй декады августа мы увидели существенную волатильность и падение котировок белорусских облигаций», – констатировал Белковец.

Уволился из правительства через полтора месяца после президентских выборов





На тот момент в Беларуси продолжались массовые протесты против насилия и фальсификации результатов выборов, поэтому отставку высокопоставленного чиновника мало кто заметил.





«В Министерстве финансов я проработал почти 15 лет, из них два года — в должности заместителя министра. Этот этап является важным для меня, поэтому решение не было для меня простым. Но я уверен, что текущая команда Минфина будет так же эффективно решать задачи любой сложности», – заявил Белковец.



После смерти Романа Бондаренко выставил свечку на аватарке





После избиения и похищения группой неизвестных в штатском и масках Роман Бондаренко умер в больнице 12 ноября. Власти до сих пор не наказали виновных в его гибели.





13 ноября телеграм-канал «Письма к дочери» написал об Андрее Белковце:





«Никогда не слышал, чтобы он публично высказывался на политические темы. Уходя с поста замминистра, он не делал громких заявлений о несогласии с текущей политикой. Просто чиновник, технократ и хороший профессионал. Вчера он выставил свечку на своей аватарке».

Теперь работает в бизнесе

После ухода из правительства Белковец стал работать директором по работе с инвесторами в «Евроторге», более известном по бренду «Еврооопт».



