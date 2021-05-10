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SpaceX отправит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin

10.05.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава американской компании SpaceX Илон Маск сообщил, что в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному криптовалютой Dogecoin, передает ТАСС.

"В следующем году SpaceX запустит к Луне спутник Doge-1, оплата за который проведена в Doge", - заявил он.

Сообщается, что спутник будет запущен в первом квартале 2022 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Аппарат будет выведен на окололунную орбиту и с помощью сенсоров и камер займется сбором данных о естественном спутнике Земли.

"Эта миссия продемонстрирует возможности применения криптовалют за пределами орбиты Земли и заложит основу для межпланетарной торговли", - считает вице-президент SpaceX по коммерческим операциям Том Очинеро.

Напомним, что в начале апреля Маск сообщил, что SpaceX собирается в буквальном смысле отправить Dogecoin на Луну. После этого заявления стоимость криптовалюты выросла на 30%.


  
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Глава американской компании SpaceX Илон Маск сообщил, что в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному криптовалютой Dogecoin, передает ТАСС.
 
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