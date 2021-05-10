Салют в Минске на День Победы – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По традиции в столице 9 мая организовали праздничную программу .

У входа в парк Победы работала выставка выставка военной техники, которую обычно задействуют в парадах 9 мая и 3 июля (по случаю Дня Независимости). Рядом организовали забавные спортивные соревнования, показательные выступления военнослужащих, раздачу солдатской каши.

Возле Дворца спорта по традиции установили большую сцену, на которой выступили артисты белорусской эстрады. Из развлечений – батут, тир, детские машины, горки, состязания силачей. Здесь же – ярмарка и выездная торговля: шашлыки, драники, каша, хот-доги.

А завершением праздника по традиции стал салют. В этом году он прогремел прогремел в 5 точках столицы. Смотрите на видео, как это было на набережной у Свислочи.