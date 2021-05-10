СМИ: Мелинда Гейтс была против встреч Билла со скандальным финансистом

Источник материала: Onliner

Причины развода Мелинды и Билла Гейтс могли появиться еще два года назад из-за человека из круга общения основателя Microsoft. Подробности сообщает издание The New York Times со ссылкой на свои источники. Разлад в семье филантропов связывают с финансистом Джеффри Эпштейном, за которым к 2019 году закрепилась дурная репутация.

По информации издания, Мелинда Гейтс была недовольна встречами своего мужа с Эпштейном. Этого человека в 2008 году приговорили к 13 месяцам заключения за связь с несовершеннолетней девушкой. Билл Гейтс общался с Эпштейном по неким делам уже после освобождения.

Похожую информацию на днях публиковал ресурс The Daily Beast: по данным его источников, Мелинда Гейтс была категорически против любых контактов своего мужа с Эпштейном.

В 2019 году финансиста вновь арестовали по делу о торговле несовершеннолетними. 10 августа того же года 66-летнего Джеффри Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере. Согласно официальной версии, он совершил самоубийство.