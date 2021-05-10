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СМИ: Мелинда Гейтс была против встреч Билла со скандальным финансистом
Источник материала: Onliner
Причины развода Мелинды и Билла Гейтс могли появиться еще два года назад из-за человека из круга общения основателя Microsoft. Подробности
По информации издания, Мелинда Гейтс была недовольна встречами своего мужа с Эпштейном. Этого человека в 2008 году приговорили к 13 месяцам заключения за связь с несовершеннолетней девушкой. Билл Гейтс общался с Эпштейном по неким делам уже после освобождения.
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В 2019 году финансиста вновь арестовали по делу о торговле несовершеннолетними. 10 августа того же года 66-летнего Джеффри Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере. Согласно официальной версии, он совершил самоубийство.
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