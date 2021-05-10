Президент Польши Анджей Дуда: мы должны стать на защиту Беларуси на международном уровне

«Нам бы очень хотелось, чтобы эта страна двигалась в сторону демократии, стала действительно полностью суверенной и независимой страной», — заявил президент Польши Анджей Дуда, комментируя ситуацию в Беларуси на совместной пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханисом 10 мая в Бухаресте.

«Мы бы хотели, чтобы эти устремления и чаяния белорусского народа были реализованы», — сказал Дуда.



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Польский лидер прибыл в Румынию для участия в саммите «Бухарестской девятки» (B-9), объединяющей страны восточного фланга НАТО (Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию). В мероприятии в режиме онлайн участвуют также президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«С польской точки зрения, проблема прежде всего в Беларуси, — сказал президент. — Речь о белорусских гражданах польской национальности, в частности о тех, кто возглавляет польское меньшинство в Беларуси. К сожалению, лидеры польского меньшинства арестованы. Ситуация в этом отношении очень сложная».

По словам Дуды, существует неопределенность в судьбе Беларуси и прежде всего тех, кто там проживает.

«Ситуация такая, какая она есть. И сегодня мы должны быть очень бдительными, наблюдая, во-первых, за ситуацией, а во-вторых, быть готовыми в случае какой-либо угрозы с той стороны. Но мы также должны стать на защиту Беларуси на международном уровне, чтобы ее суверенитет сохранился», — подчеркнул глава Польши, сообщает БелаПАН .