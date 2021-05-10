Журналиста из Бобруйска Владимира Репика оштрафовали на 10 базовых, обвинив в «демонстрировании нацистской символики»

Журналиста из Бобруска Владимира Репика оштрфовали на 10 базовых величин (290 рублей), признав виновным в совершении административного правонарушения, подпадающего под статью 19.10 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики).





Судебное заседание состоялось 10 мая, сообщает TUT.by . Репик был задержан накануне .

Как ранее рассказал сам журналист, причиной для начала административного процесса стало видео продолжительностью менее тридцати секунд, которое он разместил на своей странице в социальной сети несколько лет назад: на нем, по его словам, «несколько парней избивают нациста в майке со свастикой».

Владимир Репик пишет о шоу-бизнесе, последние три года был фрилансером.