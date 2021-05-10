ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналиста из Бобруйска Владимира Репика оштрафовали на 10 базовых, обвинив в «демонстрировании нацистской символики»

10.05.2021 19:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Журналиста из Бобруска Владимира Репика оштрфовали на 10 базовых величин (290 рублей), признав виновным в совершении административного правонарушения, подпадающего под статью 19.10 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики).

Журналиста из Бобруйска Владимира Репика оштрафовали на 10 базовых, обвинив в «демонстрировании нацистской символики»

Судебное заседание состоялось 10 мая, сообщает TUT.by. Репик был задержан накануне.

Как ранее рассказал сам журналист, причиной для начала административного процесса стало видео продолжительностью менее тридцати секунд, которое он разместил на своей странице в социальной сети несколько лет назад: на нем, по его словам, «несколько парней избивают нациста в майке со свастикой».

Владимир Репик пишет о шоу-бизнесе, последние три года был фрилансером.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналиста из Бобруска Владимира Репика оштрфовали на 10 базовых величин (290 рублей), признав виновным в совершении административного правонарушения, подпадающего...
 
Новости дня
Новости разные
 
7 фактов о бывшем замминистра, который мог уйти из правительства по политическим мотивам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by