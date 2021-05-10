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Начинается метеорологическое лето: никаких осадков и до +21°C. Прогноз погоды на 11 мая
Источник материала: ОНТ
В нашу страну устремились воздушные массы с юга Европы и установилась теплая и комфортная погода. Что ждёт нас в ближайшие дни?
Во вторник погоду будет определять антициклон, по периферии которого поступают теплые воздушные массы с юга Европы. Поэтому нас ждет малооблачная и сухая погода.
Завтра ожидается теплая погода, небольшая облачность без осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый, днем по западу умеренный. Влажность до 50 процентов. Атмосферное давление будет высокое.
Утром на столбиках термометров будет уже 9-11 тепла. Правда, с учетом влажности и ветра по ощущениям местами до пяти градусов прохладнее. В середине дня воздух прогреется до +21°C – так тепло будет в Бресте. По востоку и северу страны температура чуть ниже – +18°C. К вечеру – от +15°C по северо-востоку до +18°C по юго-западу.
И с опережением климатического графика на две недели, словно компенсируя ненастный старт мая, у нас начинается метеорологическое лето. Ночами в среднем будет не прохладнее +7°…+12°C, а днём +19…+24°C, что соответствует многолетним показателям июня. Периодически в небе будут появляться дождевые облака, возможны непродолжительные ливни с грозами. В общем, ожидается теплая и вполне комфортная погода.
Фото: БЕЛТА
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В нашу страну устремились воздушные массы с юга Европы и установилась теплая и комфортная погода. Что ждёт нас в ближайшие дни? Во вторник погоду будет определять...
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