Мошенника, который притворялся слепым, задержали за рулем мотоцикла в Италии

Источник материала: ОНТ

Лжеслепого 50-летнего мужчину задержали в Неаполе – оказалось, что он получал выплаты по инвалидности незаконно. Об этом пишет РИА «Новости ».

Сообщается, что в течение тридцати лет он утверждал, что является полностью слепым. Государство помогало ему деньгами – в числе выплат были пенсия по инвалидности, пособия на сопровождающего, а также по случаю потери кормильца. За все это время он успел обманом присвоить около 300 тысяч евро государственной помощи.

Во лжи его уличили, когда он ехал на мотоцикле. Оказалось, мужчина незаконно работал развозчиком пиццы. Обманщика задержали, его имущество было арестовано.

Фото: pixabay

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