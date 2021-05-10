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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании в «Формуле-1»

10.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании в «Формуле-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании в классе гонок «Формула-1».

Второе место занял гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Британец обошёл его за несколько кругов до финиша, когда на машине Макса покрышки практически стерлись, а времени на пит-стоп уже не было. Ферстаппен удержал второе место. Топ-3 замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин занял 19-е место, вновь замкнув протокол. Его напарник Мик Шумахер стал 18-м. Отметим, что в ходе гонки случился лишь один сход. Из-за отказа мотора финишировать не сумел пилот «Альфа Таури» Юки Цунода.

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании в классе гонок «Формула-1». Второе место занял гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Британец обошёл его за...
 
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