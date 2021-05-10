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Нападающий минского «Динамо» Франсис Паре перешел в омский «Авангард»
Источник материала: ОНТ
Нападающий хоккейного минского «Динамо» и сборной Беларуси Франсис Паре перешёл в омский «Авангард». 33-летний игрок заключил соглашение на один год.
В прошедшем сезоне Паре провёл за минское «Динамо» 40 матчей, в которых набрал 11 очков. Нападающий играет в КХЛ с 2013 года. Форвард выигрывал Кубок Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». Всего в КХЛ он сыграл 395 матчей и забросил 89 шайб. Сейчас Франсис Парэ в составе сборной Беларуси готовится к предстоящему чемпионату мира.
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Нападающий хоккейного минского «Динамо» и сборной Беларуси Франсис Паре перешёл в омский «Авангард». 33-летний игрок заключил соглашение на один год. В прошедшем...
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