Нападающий минского «Динамо» Франсис Паре перешел в омский «Авангард»

Источник материала: ОНТ

Нападающий хоккейного минского «Динамо» и сборной Беларуси Франсис Паре перешёл в омский «Авангард». 33-летний игрок заключил соглашение на один год.

В прошедшем сезоне Паре провёл за минское «Динамо» 40 матчей, в которых набрал 11 очков. Нападающий играет в КХЛ с 2013 года. Форвард выигрывал Кубок Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». Всего в КХЛ он сыграл 395 матчей и забросил 89 шайб. Сейчас Франсис Парэ в составе сборной Беларуси готовится к предстоящему чемпионату мира.

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