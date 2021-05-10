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11 мая – Радуница у православных. Что можно и нельзя делать в этот день?
Источник материала: ОНТ
Православные христиане традиционно отмечают Радуницу на девятый день после Пасхи. В 2021-м этот день выпадает на 11 мая. Что можно и нельзя делать в этот день?
Не повод для грусти
Церковная служба в этот день также отличается: грустные длинные песнопения заменяют веселыми пасхальными гимнами.
По словам церковного публициста протоиерея Максима Первозванского, смерть для христиан не является поводом для грусти, потому что означает встречу с Господом. Именно поэтому все поминальные службы совершаются в белых одеждах.
Священнослужители также советуют не посещать усопших ни на Пасху, ни на Красную горку (через неделю).
«Кормление» усопших и искусственные цветы
Некоторые верующие привыкли приносить на Радуницу на кладбища освященные куличи и яйца – чтобы умершие хоть так смогли разделить с ними трапезу. Этот обычай не приветствуется духовенством.
Еще один обычай, который не приветствует церковь – приносить на кладбище только искусственные цветы. По мнению священнослужителей, лучше вместо этого – помолиться в храме или дома об усопших, ведь именно для того, чтобы люди освежили память об ушедших людях, и установлены особые дни для их поминовения,
Фото: БЕЛТА, pixabay
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Православные христиане традиционно отмечают Радуницу на девятый день после Пасхи. В 2021-м этот день выпадает на 11 мая. Что можно и нельзя делать в этот день? Не повод...
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