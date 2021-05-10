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Гигин: Даже самая радикальная оппозиция испугалась и не захотела выступать против праздника 9 Мая
Источник материала: ОНТ
Единство нации – путь к сохранению суверенитета и не переписыванию истории. А еще стабильным социальным гарантиям, таких как доступная медицина, образование, пособия, пенсии – всё это на постсоветском пространстве не везде «очевидные вещи». И, конечно, независимость, завоеванная таким тяжелым путем, не должна быть потеряна. Об этом говорил Президент в присутствии миллионов белорусов, о единстве.
Почему это важно? Объясняют эксперты.
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Единство нации – путь к сохранению суверенитета и не переписыванию истории. А еще стабильным социальным гарантиям, таких как доступная медицина, образование,...
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