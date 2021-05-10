ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гигин: Даже самая радикальная оппозиция испугалась и не захотела выступать против праздника 9 Мая

10.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гигин: Даже самая радикальная оппозиция испугалась и не захотела выступать против праздника 9 Мая

Единство нации – путь к сохранению суверенитета и не переписыванию истории. А еще стабильным социальным гарантиям, таких как доступная медицина, образование, пособия, пенсии – всё это на постсоветском пространстве не везде «очевидные вещи». И, конечно, независимость, завоеванная таким тяжелым путем, не должна быть потеряна. Об этом говорил Президент в присутствии миллионов белорусов, о единстве. 

Почему это важно? Объясняют эксперты.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единство нации – путь к сохранению суверенитета и не переписыванию истории. А еще стабильным социальным гарантиям, таких как доступная медицина, образование,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще одна обложка дня. Победный номер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by