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Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Что о документе думают эксперты?

10.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Что о документе думают эксперты?

В Беларуси появился четкий механизм «как управлять страной» в экстренных случаях. Эксперты комментируют подписанный накануне Президентом декрет о «О защите суверенитета и конституционного строя».

Напомним суть. Документ определяет порядок действий в случае, если Президента убивают. В такой ситуации главенство управления на себя возьмет Совет безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

Структура, по сути, будет определять решения для всех государственных органов и должностных лиц. Выполняться они будут неукоснительно. При этом в стране незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение – меры по их обеспечению определяет тоже Совет. За ним и выборы, с участием мнения губернаторов.

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В Беларуси появился четкий механизм «как управлять страной» в экстренных случаях. Эксперты комментируют подписанный накануне Президентом декрет о «О защите...
 
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