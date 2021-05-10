Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Что о документе думают эксперты?

Источник материала: ОНТ

В Беларуси появился четкий механизм «как управлять страной» в экстренных случаях. Эксперты комментируют подписанный накануне Президентом декрет о «О защите суверенитета и конституционного строя».



Напомним суть. Документ определяет порядок действий в случае, если Президента убивают. В такой ситуации главенство управления на себя возьмет Совет безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

Структура, по сути, будет определять решения для всех государственных органов и должностных лиц. Выполняться они будут неукоснительно. При этом в стране незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение – меры по их обеспечению определяет тоже Совет. За ним и выборы, с участием мнения губернаторов.

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