Белорусские гимнастки привезли сразу четыре медали с очередного этапа Кубка мира

Источник материала: ОНТ

Успешно выступили на этапе Кубка мира по художественной гимнастике белорусские спортсменки. На турнире в Баку наши грации завоевали четыре медали.

В заключительный день дважды на пьедестал поднималась Алина Горносько. Она завоевала серебро в упражнении с лентой, а также стала третьей в композиции с обручем. Бронзовые медали у нашей команды в групповых упражнениях с обручем и булавами. В первый день турнира, напомним, белорусская команда стала третьей в многоборье.

Фото: bga.by

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