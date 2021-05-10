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Белорусские гимнастки привезли сразу четыре медали с очередного этапа Кубка мира

10.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские гимнастки привезли сразу четыре медали с очередного этапа Кубка мира

Успешно выступили на этапе Кубка мира по художественной гимнастике белорусские спортсменки. На турнире в Баку наши грации завоевали четыре медали.

В заключительный день дважды на пьедестал поднималась Алина Горносько. Она завоевала серебро в упражнении с лентой, а также стала третьей в композиции с обручем. Бронзовые медали у нашей команды в групповых упражнениях с обручем и булавами. В первый день турнира, напомним, белорусская команда стала третьей в многоборье.

Фото: bga.by

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Успешно выступили на этапе Кубка мира по художественной гимнастике белорусские спортсменки. На турнире в Баку наши грации завоевали четыре медали. В...
 
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