Арина Соболенко поднялась на 4-ю позицию в рейтинге BTA

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко улучшила позиции в обновленном рейтинге ВТА. Белорусская теннисистка установила личный рекорд – поднялась на 4-е место.

Это стало возможным после блестящего выступления в Мадриде, где в финале Соболенко победила первую ракетку мира Эшли Барти. У белоруски сейчас в активе 6195 очков. И всего 325 баллов ее отделяют от третей позиции в мире, на которой сейчас располагается румынка Симона Халеп. Виктория Азаренко занимает 16-е место. Александра Саснович выбыла из первой сотни и сейчас 103-я.

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