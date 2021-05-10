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Как отметили 9 Мая в Украине: «зиги» ветеранам, драки во время «Бессмертного полка» и много радикалов

10.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

И если даже немцы чтят 9 Мая, то в Украине, вот уже седьмой год официально нет такого праздника как День Победы в Великой Отечественной войне. Хотя большей частью из 15 военных фронтов того времени руководители – именно украинцы. Сейчас 9 Мая в стране переименовали в День Победы над нацизмом во Второй мировой. 

В Одессе националисты устроили драку во время шествия «Бессмертного полка». Они пытались отобрать у участницы портрет маршала Жукова и георгиевскую ленту. При поддержке полиции в итоге не зачинщики, а именно женщина и те, кто пытался ее защитить, оказались в участке. Потому что демонстрация так называемой коммунистической символики в Украине – уголовное преступление. И оно квалифицируется серьезнее, чем нападение на улице. По той же причине обыскивали людей, шедших возложить цветы к Вечному Огню в Киеве. Проход, к примеру, с советскими флагами был запрещен. 

Зато случай в парке Вечной Славы, судя по реакции украинских правоохранителей, всего лишь мелкое хулиганство. 16-летний подросток «зигой» поприветствовал ветерана Великой Отечественной войны. Реакция правоохранителей более чем лояльна, ещё и потому, что, к примеру, в Харькове один из автопробегов возглавил автомобиль, украшенный красно-черным флагом. Это официальная символика ультраправой организации, проповедующей нацизм. 

Торжества во многих украинских городах проходили в непростых условиях. Ветераны 9 мая просто вынужденно не выходят на улицу во избежание конфликтов. Справедливости ради, не все жители Украины готовы переписывать историю. Тысячи людей всё же собирались во многих городах, чтобы почтить память павших в годы войны. Но мало где акции прошли спокойно и без вмешательства радикалов. 

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И если даже немцы чтят 9 Мая, то в Украине, вот уже седьмой год официально нет такого праздника как День Победы в Великой Отечественной войне. Хотя большей частью из...
 
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