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Более тысячи беженцев приплыли к берегам Италии. Власти отказываются пускать их в страну
Источник материала: ОНТ
У берегов Италии одновременно разгорается и трагедия и скандал. Трагедия в том, что за выходные к берегу страны приплыли на лодках больше тысячи беженцев.
Скандал в том, что суднам благотворительных и правозащитных организации не дают снимать людей с этих бортов. Более того судну запретили даже выходить в акваторию Средиземноморья, в связи с тем, что людей они доставляют, и это большая проблема для миграционных служб. По их данным, с начала 2015 года полмиллиона человек вот так приплыли в Италию, и это невыносимая нагрузка для страны.
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У берегов Италии одновременно разгорается и трагедия и скандал. Трагедия в том, что за выходные к берегу страны приплыли на лодках больше тысячи беженцев. Скандал...
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