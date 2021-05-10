Пожар вспыхнул на крупнейшем нефтяном месторождении Кувейта

Источник материала: ОНТ

В результате пожара, который вспыхнул на крупном месторождении нефти Greater Burgan в Кувейте, пострадали двое. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местное информагентство KUNA.

Инцидент произошел 10 мая, в 12:39 по местному времени. Пострадавших с ожогами госпитализировали – по словам медиком, их жизни вне опасности.

Сообщается, что с возгоранием справились оперативно, при этом процесс добычи нефти не останавливался.

О причине происшествия пока не сообщается. Администрацией месторождения уже начато расследование.

Greater Burgan – одно из крупнейших месторождений нефти в мире.

Фото: pixabay

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