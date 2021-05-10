ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пожар вспыхнул на крупнейшем нефтяном месторождении Кувейта

10.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пожар вспыхнул на крупнейшем нефтяном месторождении Кувейта

В результате пожара, который вспыхнул на крупном месторождении нефти Greater Burgan в Кувейте, пострадали двое. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местное информагентство KUNA.

Инцидент произошел 10 мая, в 12:39 по местному времени. Пострадавших с ожогами госпитализировали – по словам медиком, их жизни вне опасности.

Сообщается, что с возгоранием справились оперативно, при этом процесс добычи нефти не останавливался.

О причине происшествия пока не сообщается. Администрацией месторождения уже начато расследование.

Greater Burgan – одно из крупнейших месторождений нефти в мире.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате пожара, который вспыхнул на крупном месторождении нефти Greater Burgan в Кувейте, пострадали двое. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местное информагентство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще одна обложка дня. Победный номер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by