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Пожар вспыхнул на крупнейшем нефтяном месторождении Кувейта
Источник материала: ОНТ
В результате пожара, который вспыхнул на крупном месторождении нефти Greater Burgan в Кувейте, пострадали двое. Об этом
Инцидент произошел 10 мая, в 12:39 по местному времени. Пострадавших с ожогами госпитализировали – по словам медиком, их жизни вне опасности.
Сообщается, что с возгоранием справились оперативно, при этом процесс добычи нефти не останавливался.
О причине происшествия пока не сообщается. Администрацией месторождения уже начато расследование.
Greater Burgan – одно из крупнейших месторождений нефти в мире.
Фото: pixabay
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В результате пожара, который вспыхнул на крупном месторождении нефти Greater Burgan в Кувейте, пострадали двое. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местное информагентство...
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