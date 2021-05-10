Первый прямой рейс из Багдада в Минск приняли в Национальном аэропорту

Источник материала: ОНТ

Минск приняли в Национальном аэропорту" class="one-news__figure-img">

Новые возможности для туризма. В Национальном аэропорту сегодня приземлился первый рейс авиакомпании Fly Baghdad.





Иракская компания в Минск выполняет рейс впервые. Курсировать по маршруту Багдад-Минск-Багдад будет дважды в неделю по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 737-800. Ожидается, что рейс будет загружен. Только за прошлый год Беларусь посетило 5 тысяч туристов из Ирака.

Авиакомпания Fly Baghdad в основном выполняет рейсы в страны Ближнего Востока. Имеет современный флот. Средний возраст самолётов не превышает шести лет.

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