Православные верующие готовятся встречать Радуницу

Источник материала: ОНТ

Не бросать могилы родных ни при каких обстоятельствах. Белорусы собираются на кладбищах под Радуницу. Православные христиане вспоминают усопших и облагораживают места захоронения.



Сама этимология слова Радуница напоминает о том, что в этот день нельзя скорбеть. Традиции не меняются веками: за усопших молятся, на кладбищах в этот день присутствуют священники. Доступ к местам захоронения стараются удобно организовать – это и дополнительные маршруты общественного транспорта, и места для парковок. Кроме того, на кладбищах открывают ворота и для автомобилей, чтобы накануне Радуницы можно было привезти материал для наведения порядка на могилах.

Отдельно организовывают такие посещения в Чернобыльской зоне. Там открывается въезд в зоны отчуждения. Для посещения есть свои правила, в зону пропустят только совершеннолетних. Опасность представляет радиоактивная пыль – поэтому респираторы, дистанция и антисептики обязательны. Все «за», потому что для многих людей, живущих вроде бы рядом, но без права посещения это единственная возможность и встретиться самим и навестить усопших.

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