«Шахтер» обыграл БАТЭ в финале 8-го тура Чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу завершился 8-й тур. В центральном поединке встречались лидеры «Шахтёр» и БАТЭ.

Игра в Солигорске завершилась со счетом — 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч великолепным дальним ударом забил форвард «Шахтёра» Дембо Дарбо. Для футболиста из Гамбии это уже 9-й гол в восьми матчах. У БАТЭ были возможности сравнять счет, но в решающие моменты команде не хватало удачи. Игра получилась эмоциональной, и даже после финального свистка футболисты и тренеры продолжали выяснять отношения.

Благодаря этой победе клуб из Солигорска оторвался в турнирной таблице от ближайшего преследователя уже на семь очков. На второй позиции идет минское «Динамо», которое накануне обыграло в гостях «Ислочь» – 3:1 Третья строчка у БАТЭ. Эти команды набрали по 17 баллов.

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