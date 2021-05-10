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«Шахтер» обыграл БАТЭ в финале 8-го тура Чемпионата Беларуси по футболу

10.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Шахтер» обыграл БАТЭ в финале 8-го тура Чемпионата Беларуси по футболу

В чемпионате Беларуси по футболу завершился 8-й тур. В центральном поединке встречались лидеры «Шахтёр» и БАТЭ.

Игра в Солигорске завершилась со счетом — 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч великолепным дальним ударом забил форвард «Шахтёра» Дембо Дарбо. Для футболиста из Гамбии это уже 9-й гол в восьми матчах. У БАТЭ были возможности сравнять счет, но в решающие моменты команде не хватало удачи. Игра получилась эмоциональной, и даже после финального свистка футболисты и тренеры продолжали выяснять отношения.

Благодаря этой победе клуб из Солигорска оторвался в турнирной таблице от ближайшего преследователя уже на семь очков. На второй позиции идет минское «Динамо», которое накануне обыграло в гостях «Ислочь» – 3:1 Третья строчка у БАТЭ. Эти команды набрали по 17 баллов.

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В чемпионате Беларуси по футболу завершился 8-й тур. В центральном поединке встречались лидеры «Шахтёр» и БАТЭ. Игра в Солигорске завершилась со счетом — 1:0 в...
 
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