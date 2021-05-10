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Плановый взрыв неэксплуатируемого здания завода «Легмаш» в Орше попал в Сеть (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Неиспользуемое административное здание завода «Легмаш» в Орше планируется взорвать в три этапа. Первый из них уже проведен профессионалами-взрывотехниками аварийно-спасательного отряда «Витязь». Об этом
Спасатели планируют снести здание к концу мая текущего года. Чтобы совершить первый подрыв, было заложено 26 килограмм взрывчатки.
Высота здания составляла 15 метров. Сложность операции состоит в том, что в двух метрах от данного здания находятся наружные теплокоммуникации, которые нельзя повредить. Поэтому планируется взорвать здание в три этапа, объяснили в МЧС.
Фото и видео: МЧС
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Неиспользуемое административное здание завода «Легмаш» в Орше планируется взорвать в три этапа. Первый из них уже проведен профессионалами-взрывотехниками...
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