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Соболенко: "буду таскать тренера по двору, а я не хочу этого делать"

10.05.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Арина Соболенко сказала, какой подарок себе сделает после победы в Мадриде В финале белорусская теннисистка обыграла первую ракетку мира Эшли Барти и заработала 254 тысячи долларов


Соболенко до звания первой ракетки мира осталось сделать три шага. Фото: WTA

Арина выиграла уже десять турниров WTA, но последний титул особенный - он первый для нее на грунтовых кортах, пишет kp.by  В финале минчанка обыграла лидера мирового рейтинга Эшли Барти - 6:0, 3:6, 6:4. Таким образом, она прервала 16-матчевую победную серию австралийки и взяла у нее реванш за предыдущие поражения этого сезона в Майами и Штутгарте.

"Я больше не боюсь этой поверхности, - заявила в интервью WTA Соболенко. - Раньше я слишком много думала о грунтовом корте, о том, что эта поверхность не для меня, что на ней трудно играть из-за длинных розыгрышей. А в этом году я расслабилась и просто была собой. Я много работала над движением, поэтому очень хорошо подготовилась к грунтовому корту".

Она отметила, что ранее пыталась изменить стиль игры на грунте, но тренер посоветовал ей этого не делать. И успех наконец-таки пришел.

Соболенко установила рекорд турнира по наименьшему количеству геймов, проигранных на пути к финалу, - 18. И еще 23-летняя Арина стала самой молодой мадридской финалисткой со времен 22-летней Симоны Халеп и второй самой молодой чемпионкой после Петры Квитовой, которая выиграла свой первый из трех мадридских титулов в 21 год.

Арина заработала за титул 254 тысячи долларов и 305 очков, что позволило ей подняться в мировом годовом рейтинге с 7-го места на 4-е.

«Номер четыре, это не номер один, - с улыбкой сказала Соболенко. - Есть еще много вещей, которые надо улучшить".

Да, пока Арина еще не выиграла ни одного турнира «Большого шлема». Ближайшая такая возможность - июньский «Ролан Гаррос». Но перед Парижем она еще сыграет в Риме.

На вопрос, какой она себе сделает подарок за победу в Мадриде, Соболенко ответила так:

«К сожалению, мы поспорили с моим тренером, что я не могу есть сахар. Если я его съем, то буду таскать тренера по двору, а я не хочу этого делать. Но я еду в Рим, там много хороших ресторанов, и я буду наслаждаться пиццей, потому что она не сладкая. Это не считается. Вот и все».
 
 
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Арина Соболенко сказала, какой подарок себе сделает после победы в Мадриде В финале белорусская теннисистка обыграла первую ракетку мира Эшли Барти и заработала...
 
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