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Президент Польши высказался о ситуации в Беларуси
Источник материала: Onliner
Сегодня в Бухаресте прошла встреча президента Польши Анджея Дуды с его румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Глава Польши уделил внимание ситуации в Беларуси,
«Нам бы очень хотелось, чтобы эта страна двигалась к демократии, стала действительно полностью суверенной и независимой. Мы хотим, чтобы претворялись в жизнь амбиции и желания белорусского народа и всех, кто живет в Беларуси», — отметил Анджей Дуда. Также президент Польши выразил готовность защищать Беларусь на международном форуме для сохранения ее суверенитета.
Анджей Дуда прибыл на саммит «Бухарестской девятки», на котором обсуждают безопасность стран в этом регионе. В саммите участвуют президенты Польши, Румынии, Чехии, Болгарии, Словакии, Эстонии, Литвы, Латвии и Венгрии. Также по видеосвязи к саммиту присоединится президент США Джо Байден.
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Сегодня в Бухаресте прошла встреча президента Польши Анджея Дуды с его румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Глава Польши уделил внимание ситуации в Беларуси,...
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