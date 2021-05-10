Президент Польши высказался о ситуации в Беларуси

Источник материала: Onliner

Сегодня в Бухаресте прошла встреча президента Польши Анджея Дуды с его румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Глава Польши уделил внимание ситуации в Беларуси, сообщает польское агентство pap.pl.

«Нам бы очень хотелось, чтобы эта страна двигалась к демократии, стала действительно полностью суверенной и независимой. Мы хотим, чтобы претворялись в жизнь амбиции и желания белорусского народа и всех, кто живет в Беларуси», — отметил Анджей Дуда. Также президент Польши выразил готовность защищать Беларусь на международном форуме для сохранения ее суверенитета.

Анджей Дуда прибыл на саммит «Бухарестской девятки», на котором обсуждают безопасность стран в этом регионе. В саммите участвуют президенты Польши, Румынии, Чехии, Болгарии, Словакии, Эстонии, Литвы, Латвии и Венгрии. Также по видеосвязи к саммиту присоединится президент США Джо Байден.