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Как иракская семья попала из Беларуси в Евросоюз, заплатив за перевозку тысячи евро

10.05.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Паспорта отобрали контрабандисты в Беларуси.



В Германии задержали иракцев, нелегально попавших туда из Беларуси / Reuters, иллюстрационное фото

Утром 8 мая в Германии полицейские задержали девять граждан Ирака. Это была семья из четырех взрослых, двоих подростков и троих детей.

Оказалось, что все они незаконно попали на территорию Евросоюза из Беларуси. За перевозку они заплатили 84 тысячи евро.

При иракцах не было никаких документов. Нелегальные мигранты рассказали, что паспорта отобрали контрабандисты в Беларуси.
 
 
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