Видеофакт. В Лондоне кит-полосатик застрял в Темзе

Вокруг собралась толпа зевак, животное поливали водой из шланга, чтобы помочь.





Команда спасателей вызволяла животное с 9 вечера до поздней ночи.





Полосатика удалось транспортировать из дока в безопасное место не реке.





Там его осмотрел ветеринар, который должен принять решение, можно ли выпускать кита на волю.



