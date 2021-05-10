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Что берут чиновники берут за заключение контрактов на подрядные работы? Не поверите - духовку и вытяжку
Источник материала: Партизан
В Витебске на суде над бывшим начальником отдела образования Первомайского района озвучили, в каких взятках обвиняется чиновник. По версии следствия он брал не только деньги, но и бытовую технику.
Фото pixabay.com
Как пишет правозащитный сайт
Это была благодарность за подряд на работы в одном из учреждений образования Первомайского района.
В первом полугодии 2020 года дома у Краско установили кухонную вытяжку, варочную поверхность, духовой шкаф и передали чиновники 1200 рублей. Общая сумма взятки — 2700 рублей 41 копейка. За это СП «Визир» получил подряды на выполнение работ в школах района.
Кроме того, следователи утверждают, что Павел Краско получил в качестве взятки от фирмы «Витсантехстрой» не менее 3800 рублей. Сначала ему передали 1200 рублей, а после передачи еще 2600 рублей в октябре прошлого года чиновник был арестован.
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Что берут чиновники берут за заключение контрактов на подрядные работы? Не поверите - духовку и вытяжку
В Витебске на суде над бывшим начальником отдела образования Первомайского района озвучили, в каких взятках обвиняется чиновник. По версии следствия он брал не...
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