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Что берут чиновники берут за заключение контрактов на подрядные работы? Не поверите - духовку и вытяжку

10.05.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебске на суде над бывшим начальником отдела образования Первомайского района озвучили, в каких взятках обвиняется чиновник. По версии следствия он брал не только деньги, но и бытовую технику.

Что берут чиновники берут за заключение контрактов на подрядные работы? Не поверите - духовку и вытяжку
Фото pixabay.com
Как пишет правозащитный сайт «Віцебская вясна», господину Краско вменяют, что 30 декабря, в канун Нового года, он получил от представителя предприятия «Витебскхолод» пакет с бутылкой «Советского шампанского», бутылкой виски, коробкой конфет, отрывным календарем и конвертом с 300 долларами. В общей сумме взятку оценили в 671 рубль 64 копейки.

Это была благодарность за подряд на работы в одном из учреждений образования Первомайского района.

В первом полугодии 2020 года дома у Краско установили кухонную вытяжку, варочную поверхность, духовой шкаф и передали чиновники 1200 рублей. Общая сумма взятки — 2700 рублей 41 копейка. За это СП «Визир» получил подряды на выполнение работ в школах района.

Кроме того, следователи утверждают, что Павел Краско получил в качестве взятки от фирмы «Витсантехстрой» не менее 3800 рублей. Сначала ему передали 1200 рублей, а после передачи еще 2600 рублей в октябре прошлого года чиновник был арестован.

Как сообщали «ННВ», суд над Павлом Краско начался 7 мая, следующее заседание состоится 15 мая.
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске на суде над бывшим начальником отдела образования Первомайского района озвучили, в каких взятках обвиняется чиновник. По версии следствия он брал не...
 
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