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Mercedes Concept EQT намекнул на будущий компактвэн T-класса

10.05.2021 21:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О том, что в модельном ряду Mercedes появится T-класс, было объявлено еще в прошлом году. У будущего компактвэна появится полностью электрическая версия — ее прообраз был представлен накануне в виде концептуального EQT.


Собственно, T-классом будет называться пассажирская версия «каблучка» Citan второго поколения, который, как и предшественник, разрабатывается в сотрудничестве с Renault. За основу будет взята платформа нынешнего Kangoo — уже третьего по счету поколения, который был рассекречен осенью прошлого года. С помощью Concept EQT в Mercedes намекнули, что T-класс будет на порядок более роскошной машиной по сравнению с французским «собратом».


Из особенностей дизайна Concept EQT — передняя часть кузова, оформленная в духе недавно представленного флагманского электрокара EQS, заходящие на крылья узкие светодиодные фары, причудливые задние фонари, соединенные световой полоской и 21-дюймовые колесные диски. В длину концепт насчитывает 4,94 м, а доступ на второй и третий ряд сидений облегчают сдвижные двери.



Интерьер EQT щедро отделан белой кожей наппа, также имеются мультимедиа-система MBUX, многофункциональный руль и панорамная крыша. Объем багажника не называется, равно как нет данных о силовом агрегате концепт-кара, но в гамме T-класса наряду с электрической версией будут модификации с бензиновыми и дизельными моторами.


Премьера серийного T-класса состоится в 2022 году — при этом первыми в продажу поступят версии с традиционными ДВС. Но еще раньше, уже до конца текущего года, будет представлен новый Citan.

 
 
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У будущего компактвэна Mercedes T-класса появится и полностью электрическая версия - ее прообраз был представлен накануне в виде концептуального EQT.
 
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