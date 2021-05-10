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Скоро: ЕС в ближайшие недели намерен принять четвертый пакет санкций против Беларуси

10.05.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минские власти начали гонения против польского сообщества, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Скоро: ЕС в ближайшие недели намерен принять четвертый пакет санкций против Беларуси
© AP Photo/Francisco Seco
Как пишет ТАСС, Евросоюз надеется принять в ближайшие недели четвертый пакет санкций против Беларуси. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества. Мы готовим новый блок санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", - сказал Боррель.

Евросоюз принял три пакета санкций против ряда компаний и физлиц Беларуси, которых Брюссель считает причастными к фальсификации результатов президентских выборов, а также ответственных за насилие и необоснованные аресты в стране. ЕС заявил, что, реагируя на политические события в Беларуси, ввел визовые санкции в отношении президента республики Александра Лукашенко и иных высокопоставленных должностных лиц, ответственных за подавление протестов и фальсификацию выборов. 

Ограничительные меры затронули и юрлиц, в том числе ОАО "140-й ремонтный завод", ОАО "Агат - электромеханический завод", ОАО МЗКТ, ЗАО "Белтехэкспорт", Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО "Синезис".

30 марта Минск ввел ответные санкции против граждан и юрлиц ЕС, в частности, ограничив импорт в Беларусь некоторых товаров.
 
Теги: Минск
 
 
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Минские власти начали гонения против польского сообщества, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
 
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