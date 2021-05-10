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Будет учтено «все происходящее в стране»: ЕС готовит четвертый пакет санкций против режима Лукашенко

10.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель надеется, что его примут в ближайшие недели.

Европейский Союз завершает подготовку нового, уже четвертого пакета санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом, как сообщает DW, заявил 10 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по окончании заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, участники которого в числе прочего обсуждали ситуацию в Беларуси.

– В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели, – отметил Боррель,

Глава европейской дипломатии добавил, что в четвертом пакете будет учтено «все происходящее в стране», включая преследование польского меньшинства.

 
 
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель надеется, что его примут в ближайшие недели.
 
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