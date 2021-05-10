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Будет учтено «все происходящее в стране»: ЕС готовит четвертый пакет санкций против режима Лукашенко
10.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель надеется, что его примут в ближайшие недели.
Европейский Союз завершает подготовку нового, уже четвертого пакета санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом, как сообщает
– В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели, – отметил Боррель,
Глава европейской дипломатии добавил, что в четвертом пакете будет учтено «все происходящее в стране», включая преследование польского меньшинства.
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Будет учтено «все происходящее в стране»: ЕС готовит четвертый пакет санкций против режима Лукашенко
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель надеется, что его примут в ближайшие недели.
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