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Политзаключенному Сергею Петрухину – 50 лет. Юбилей он отмечает за решеткой

10.05.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестский блогер Сергей Петрухин сегодня отмечает День рождения.

Политзаключенному Сергею Петрухину – 50 лет. Юбилей он отмечает за решеткой
Сергей Петрухин. Фото с предвыборного плаката. Фото: Facebook
Автор YouTube-каналов «Народный репортер» и «Youtube-депутаты» Сергей Петрухин отмечает свой 50 день рождения. Сейчас блогер за решеткой, правозащитники признали его политзаключенным, пишет belsat.eu

Сергея Петрухина задержали 16 июня прошлого года. С тех пор он за решеткой. Судили политзаключенного в суде Октябрьского района Могилева. 14 апреля судья Ольга Кравченко признала Сергея Петрухина и Александра Кабанова виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, и в оскорблении представителя власти. Согласно приговору, Петрухина наказали 3 годами лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденные должны оплатить 1500 рублей как компенсацию морального вреда + 87 рублей пошлины.
Сами блогеры на суде отсутствовали. Судья посчитала, что привозить их излишне, а достаточно представителей их защиты. Поэтому приговор оглашался без них.
Сергея Петрухина судили по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти» УК РБ), а также ст. 391 УК («Оскорбление судьи»).

По версии следствия, массовые протесты по всей Беларуси в 2020 году начались в том числе именно из-за Петрухина и Кабанова, которые действовали в связи с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и Павлом Северинцем, целенаправленно создали в стране общественно-политическую напряженность.

По словам прокурора, Петрухин и Кабанов снимали видеоролики о проблемах Брестской области, протестах брестчан против строительства аккумуляторного завода и выкладывали их на YouTube-канал «Народный репортер», а в 2019 году познакомились, встречались и общались с Сергеем Тихановским.

Гособвинитель привела в качестве «неопровержимых и достоверных доказательств» вины Петрухина и Кабанова прослушку и переписку Сергея Тихановского с Владимиром Статкевичем – о планах встретиться в Минске и Бресте, об организации пикетов по сбору подписей во время президентской кампании.

Вот какую связь выстроило следствие: блогеры Петрухин и Кабанов начинают выкладывать видео на политические темы после встречи с Тихановским (через 8 месяцев после нее), участвуют в сборе подписей во время президентской кампании. А раз Тихановский общался со Статкевичем, который заявлял, что массовые протесты могут начаться, то «целью деятельности Тихановского, Статкевича и других вовлеченных ими в такую деятельность лиц являлась дестабилизация обстановки в Республике Беларусь в период электоральной кампании 2020 года».

Сергей Петрухин родился в Кобрине Брестской области. Окончил Гродненское училище искусств и филологический факультет Брестского государственного университета, служил в Советской Армии. У него есть сестра и сын, живущий с бывшей женой Петрухина.

В 2014 году Сергей решил стать блогером и бороться с коррупцией, для этого он создал канал «Народный репортер». В своих сюжетах он обличал милицейский беспредел, превышение служебных полномочий со стороны чиновников. В ответ власти начали преследование блогера. На него завели уголовное дело, сажали на сутки в ИВС.

После того, как брестчане начали протесты в связи со строительством аккумуляторного завода, Сергей Петрухин присоединился к митингующим и вместе с блогером Александром Кабановым освещал пикеты горожан.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Брестский блогер Сергей Петрухин сегодня отмечает День рождения.
 
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