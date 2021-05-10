ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По протестной ст. 24.23 суды оштрафовали 55 женщин: "200 базовых за портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и герб «Погоня» в окне"

10.05.2021 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За участие в мирных акциях за март-апрель были задержаны 55 женщин, имеющих детей. Суды оштрафовали их в сумме на 116 290 рублей. Максимальный штраф составил 200 базовых величин. Это за два месяца.

По протестной ст. 24.23 суды оштрафовали 55 женщин: "200 базовых за портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и герб «Погоня» в окне"
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Об этом сообщает телеграм-канал «Вясна» назірае».

С 1 марта в Беларуси заработал обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Так, максимальный размер штрафа увеличили с 30 до 100 базовых величин (с 870 до 2900 рублей). При привлечении по этой статье повторно могут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин, или 5800 рублей (было — 50 базовых, или 1450 рублей).

Вместе с тем, согласно закону, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, не могут быть задержаны более чем на три часа. Правозащитники отмечают, что за эти месяцы практика сложилась так, что таких женщин после задержания доставляют в РУВД, где на них составляют протоколы об административных правонарушениях и спустя три часа отпускают до суда.

За 10 недель с момента вступления Кодекса в силу за участие в мирных акциях были задержаны более 250 женщин. Штрафы получили как минимум 114 женщин, 55 из них имеют несовершеннолетних детей. Размер штрафов составил от 25 до 200 базовых (725−5800 рублей):

• две женщины получили минимальные штрафы — 725 рублей;

• восемь женщин оштрафованы на 30 базовых величин (870 рублей);

• три женщины — на 40 базовых (1160 рублей);

• десять — на 50 базовых (1450 рублей);

• четыре — на 60 базовых (1740 рублей);

• пять — на 70 базовых (2030 рублей);

• две — на 80 базовых (2320 рублей);

• шесть — на 90 базовых (2610 рублей);

• одиннадцать женщин оштрафовали на 100 базовых (2900 рублей) — наиболее распространенное наказание для молодых мам;

• одну — на 150 базовых величин (4350 рублей);

• две женщины оштрафованы на 180 базовых величин (5220 рублей);

• одна — на 200 базовых (5800 рублей).

Общая сумма штрафов составила 116 290 рублей.

Рекордсменкой по размеру полученного штрафа стала многодетная мама Инна Добротвор: воспитывающей пятерых детей женщине присудили 200 базовых за портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и герб «Погоня» в окне. К слову, перед этим женщина получила штраф в 150 базовых. Добротвор пришлось на время уехать из страны — чтобы заработать деньги.

Для сравнения: в марте и апреле размер пособия в связи с рождением первого ребенка составлял 2 628,70 рубля, на второго и последующего — 3 680,18 рубля.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За участие в мирных акциях за март-апрель были задержаны 55 женщин, имеющих детей. Суды оштрафовали их в сумме на 116 290 рублей. Максимальный штраф составил 200 базовых...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС представил Светлане Тихановской рабочий проект Всеобъемлющего плана по Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by