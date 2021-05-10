ЕС представил Светлане Тихановской рабочий проект Всеобъемлющего плана по Беларуси

пишет НН. На встрече был представлен проект Всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси. Работа над проектом велась последние месяцы во взаимодействии с командой Тихановской,НН.





План предполагает финансовую макропомощь для Беларуси и поддержку политических и экономических реформ с участием МВФ, Всемирного банка, ЕБРР. Обязательное условие — что помощь поступит демократической Беларуси — а не режиму — в переходный период и после новых свободных выборов..





В поддержку плана выступили КС, НАУ и Вероника Цепкало, подписавшие обращение к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом опубликовать план и поддержать идею проведения международной конференции высокого уровня для разрешения кризиса в Беларуси.



