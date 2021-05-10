ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕС представил Светлане Тихановской рабочий проект Всеобъемлющего плана по Беларуси

10.05.2021 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня прошла онлайн-встреча Светланы Тихановской с Мацеем Поповским, гендиректором департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии (DG NEAR).

ЕС представил Светлане Тихановской рабочий проект Всеобъемлющего плана по Беларуси
 На встрече был представлен проект Всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси. Работа над проектом велась последние месяцы во взаимодействии с командой Тихановской, пишет НН.

План предполагает финансовую макропомощь для Беларуси и поддержку политических и экономических реформ с участием МВФ, Всемирного банка, ЕБРР. Обязательное условие — что помощь поступит демократической Беларуси — а не режиму — в переходный период и после новых свободных выборов..

В поддержку плана выступили КС, НАУ и Вероника Цепкало, подписавшие обращение к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом опубликовать план и поддержать идею проведения международной конференции высокого уровня для разрешения кризиса в Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня прошла онлайн-встреча Светланы Тихановской с Мацеем Поповским, гендиректором департамента политики добрососедства и переговоров по расширению...
 
Новости дня
Новости разные
 
Mercedes Concept EQT намекнул на будущий компактвэн T-класса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by