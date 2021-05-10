Популярная молодая певица из Black Star перепела «Катюшу». Получилось красиво, оцените

Источник материала: Tut.by

Популярная молодая певица с лейбла Black Star Клава Кока перепела известную военную песню «Катюша». Получилось красиво, оцените.

В Instagram Клава написала :

— Светлая память тем, кто отдал жизнь за то, чтобы мы спали под мирным небом…

В комментариях многие поддержали Коку, также высказав благодарность тем, кто был на войне. Но еще комментаторы не упустили возможности отметить, насколько такие песни непохожи на остальной репертуар певицы. «Радует, что наши знаменитости не забывают подвиги наших предков, после того как дают забирать себя пьяными домой», — сделал отсылку к творчеству девушки один из подписчиков.

За сутки видео собрало около 400 тысяч просмотров. У него 42 тысячи оценок «мне нравится» и 7,5 тысячи «дизлайков».