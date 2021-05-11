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Что происходит с организмом, когда вы едите помидоры?

11.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что происходит с организмом, когда вы едите помидоры?

Помидоры богаты антиоксидантами, полезными для человеческого организма, сообщили ученые из Института исследований и инноваций в области здравоохранения в Португалии, пишет РИА «Новости».

Данный продукт, отмечают специалисты, оказывает выраженный противовоспалительный и противораковый эффект.

При этом важно знать, что состав помидоров во многом зависит от условий, в которых они были взращены. Например, нитраты и пестициды, которые используются в процессе выращивания продукта, могут стать причиной аллергии, изжоги, раздражения кишечника, нарушения функции почек и сердечно-сосудистой системы и даже появления артрита.

Специалисты отмечают, что полезнее всего – красные помидоры. Мощные антиоксиданты, содержащиеся в их кожице, важны в профилактике онкологических заболеваний.

Также пользу принесут и продукты переработки помидоров, включенные в ежедневный рацион в виде пасты, домашних соусов, томатного сока, сушеных или вяленых плодов.

Более того, помидоры подарят ощущение сытости, регулируют водно-солевой баланс и являются источниками витаминов А и С. При этом низкая калорийность данного продукта не даст повода беспокоиться о том, что вы можете набрать лишние килограммы. 

Фото: pixabay

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Помидоры богаты антиоксидантами, полезными для человеческого организма, сообщили ученые из Института исследований и инноваций в области здравоохранения в...
 
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