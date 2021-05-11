НЛО над Беларусью? Что за цепочка светящихся огней пролетает в небе – рассказываем

Источник материала: ОНТ

Вечером 8 и 9 мая белорусы в небе заметили передвигающуюся загадочную цепочку светящихся НЛО. Рассказываем, что это было.

Нет, это не пришельцы и не военные самолеты. Это спутники Starlink Илона Маска.

Напомним, Starlink – это глобальная сеть спутникового интернета для всего мира компании SpaceX. Предприниматель Илон Маск придумал этот проект в 2015 году для доступа Интернет в тех местах, где он недоступен, ненадёжен или слишком дорогой. В планах проекта – сеть из 30 тысяч спутников.

Недавно компания запустила в небо новую партию из 60 единиц. И сейчас их отлично видно из Беларуси. Наблюдать за ними можно еще в течение нескольких дней. А узнать точное местоположение спутников можно на сервисе findstarlink.com .

Видео и фото с необычной цепочкой огней делятся пользователи со всего мира.





Фото: скриншот из Twitter @SpaceScience_

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