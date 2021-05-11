Внешний признак предракового состояния назвал врач

Источник материала: ОНТ

Появление полипов на слизистой оболочке гортани или голосовых связках, а также отсутствие своевременного лечения этой проблемы могут привести к неприятностям. Об этом сообщил хирург и онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram.

По словам специалиста, о наличии этого заболевания может говорить частое покашливание, затрудненное дыхание, воспаление и хроническая осиплость голоса.

Если игнорировать полипы, может развиться онкологическая болезнь, пригрозил врач, поэтому лечение должно быть своевременным. Осложнения, которые могут при этом наступить, – это потеря голоса, полное нарушение дыхания, злокачественные образования.

Медик отметил: важно, чтобы все образования были удалены «под корень», чтобы в дальнейшем эта проблема больше не беспокоила пациента.

Фото: pixabay

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