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Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера
Источник материала: ОНТ
В Армении депутаты Национального собрания во второй раз не избрали Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны,
Известно, что голос «за» отдал один депутат, «против» высказался также один, остальные 76 воздержались.
Новые парламентские выборы назначены на 20 июня – соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян.
Объявить об отставке Пашиняна вынудили массовые протесты, которые не прекращаются в Армении с ноября – момента капитуляции Еревана в Нагорном Карабахе.
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В Армении депутаты Национального собрания во второй раз не избрали Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны, пишет РИА «Новости». Это решение означает...
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