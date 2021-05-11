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Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера

11.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера

В Армении депутаты Национального собрания во второй раз не избрали Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны, пишет РИА «Новости». Это решение означает роспуск парламента.

Известно, что голос «за» отдал один депутат, «против» высказался также один, остальные 76 воздержались.

Новые парламентские выборы назначены на 20 июня – соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян. 

Объявить об отставке Пашиняна вынудили массовые протесты, которые не прекращаются в Армении с ноября – момента капитуляции Еревана в Нагорном Карабахе.

Фото: пресс-служба Правительства Республики Армения

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В Армении депутаты Национального собрания во второй раз не избрали Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны, пишет РИА «Новости». Это решение означает...
 
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