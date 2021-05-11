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Джиган показал, как на самом деле выглядит в бикини его жена Оксана Самойлова

11.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джиган показал, как на самом деле выглядит в бикини его жена Оксана Самойлова

Рэпер Джиган с семьёй сейчас отдыхают на Мальдивах. Фотографиями и видео с отдыха он активно делится в своём Instagram. Бурную реакцию подписчиков вызвала фотография его жены на водном мотоцикле. 

Оксана Самойлова на фотографиях выглядит всегда безупречно. И это при том, что она является матерью четырёх детей. Идеальной фигурой, кожей и волосами восхищаются тысячи девушек. Но возникает вопрос: так ли всё гладко и в жизни?


О фигуре Оксаны ходит много слухов: кто-то утверждает, что причина всего – гены, кто-то – деньги, а кто-то – многочисленные хирургические вмешательства. И всем известно, что ими звезда не стесняется «грешить». Например, совсем недавно супруга Джигана сделала себе маммопластику. Она признавалась, что задумалась об этом после рождения четвёртого малыша.

Но фотография Джигана развенчала все мифы об идеальности его супруги. Оказывается, девушка просто удачно скрывает мелкие недостатки. Остаётся надеяться, что эта фотография не станет очередным поводом для ссоры пары.

Фото: @iamgeegun, @samoylovaoxana 

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Рэпер Джиган с семьёй сейчас отдыхают на Мальдивах. Фотографиями и видео с отдыха он активно делится в своём Instagram. Бурную реакцию подписчиков вызвала фотография...
 
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