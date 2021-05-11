Женская сборная Беларуси по волейболу уверенно обыграла спортсменок из Эстонии

Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по волейболу успешно стартовала в квалификации чемпионата Европы. Отборочный турнир проходит в Минске.

Сегодня на «Чижовка-арене» наша команда уверенно победила сборную Эстонии – 3:0. Первый сет подопечные Дениса Матвеева выиграли со счётом 25:23. Вторая партия складывалась сложнее, белоруски уступали по ее ходу, но в итоге оказались сильнее – 25:20. В третьем сете хозяйки площадки не оставили шансов соперницам – 25:18. Также в нашей отборочной группе выступает сборная Швейцарии, с которой белоруски сыграют в среду. Турнир пройдет в два круга и завершится 15 мая. В финальную стадию чемпионата Европы выйдут две лучшие команды группы.

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