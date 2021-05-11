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На пляже Малибу упал балкон с людьми. В Сеть попало шокирующее видео

11.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На пляже Малибу упал балкон с людьми. В Сеть попало шокирующее видео

Видео с падающим балконом с людьми в Малибу (Калифорния, США) попало в Сеть. О происшествии сообщает телеканал АВС7.

Инцидент произошел 8 мая. Балкон с 10 людьми упал на большие прибрежные камни. Незадолго до этого отдыхающие вышли на балкон с видом на океан – они отмечали день рождения. Опора не выдержала и упала с высоты 4,5 метра. Пострадали девять человек, четверых из них экстренно госпитализировали. Два человека получили серьезные травмы – медики отметили, что их жизни сейчас ничто не угрожает. Одному человеку повезло остаться невредимым – он стоял у края балкона и схватился за ограждение соседнего, когда конструкция стала падать.


Представители правоохранительных органов, изучившие место происшествия, сообщили, что опоры данного балкона были слишком ненадежными для того, чтобы там одновременно находились десять человек.

По словам представителя спасательной службы, людям повезло, что, несмотря на падение на огромные острые камни, никто не погиб.

Фото: скриншот из видео

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Видео с падающим балконом с людьми в Малибу (Калифорния, США) попало в Сеть. О происшествии сообщает телеканал АВС7. Инцидент произошел 8 мая. Балкон с 10 людьми упал...
 
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