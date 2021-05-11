Беларусь отметила двойной праздник: День Победы и День Государственного герба и Государственного флага. Как связаны символы и память?

Источник материала: ОНТ

Помнить о подвиге 45-го и объединиться ради сохранения мира сегодня. Пожалуй, под таким лозунгом Беларусь накануне отдала дань уважения тем, кто подарил нам День Победы. По всей стране организованы сотни церемониалов, и, пожалуй, у каждого памятника в эти дни – цветы и слова благодарности за мирное небо.





Участие в мероприятиях 9 Мая по суверенной традиции принял Президент. Причём Александр Лукашенко не только поблагодарил ветеранов на площади Победы, но позже обратился и к нам, их потомкам. Ведь так совпало, в первое воскресенье мая мы отмечаем ещё и День Государственных герба и флага.

День Победы и до этого года был для многих белорусов главным праздником. Но так уж случилось, что 2020-й заставил задуматься ещё раз: об их героизме, их подвиге и их независимости, которую в 45-м тогда молодые ребята и девушки подарили огромной стране. Затем в истории было разное. И той, огромной и независимой, страны уже нет. Но у жителей практически всех бывших республик СССР осталось трепетное отношение к ветеранам Великой Отечественной. Новейшая история Беларуси закрутилась так лихо, что в ответ на «Спасибо за Победу!» герои 45-го отвечали: «И вам спасибо, что не отдали страну сейчас!» Это, конечно, символично, но, пожалуй, такие испытания мирной Беларуси не нужны. Ведь мы помним.

Когда реки цветов устремились к монументу Победы, те, кто её ковал, нет-нет да и прослезились, вспоминая, что пришлось пройти ради этого момента. А когда объявили минуту молчания, то герои Победы (а ведь они уже в очень почтенном возрасте) гордо встали в знак уважения к своим павшим товарищам – тем, с кем плечом к плечу прошли огонь и воду. Честь и преданность стране сегодня демонстрируют уже другие поколения и в совсем другой войне. Но цель – суверенитет – для них общая.

Пожалуй, всю глубину этой президентской клятвы в полной мере смогли прочувствовать те, кто в прошлом году отдавали все силы ради своей Родины, пока и для того, чтобы все остальные мирно ходили на работу, гуляли вечером в парках и были уверены, что ничего плохого не случится. Ради этого же в Великую Отечественную без раздумий отдавали жизни. Это мы тоже помним.

И ведь это стремление к мирной суверенной жизни заложено в символах независимой Беларуси. От площади Победы до площади Государственного флага – каких-то 15 минут дороги. Но в этих 15 минутах – мирное солнечное небо, спокойно прогуливающиеся мамы с колясками и тысячи белорусов. Одни вышли отпраздновать 9 Мая, другие просто хорошо проводят выходные. Эта картинка тем, кто ради неё отдавал все силы, очень радует глаз. Ведь очевидно, что в этот день всё в стране могло быть очень по-другому. И хорошо, что так не случилось. Всё же Беларусь – наша общая Родина, которую нужно беречь. И начать неплохо бы с символов – герба и флага.

Впрочем, ещё один символ – наши гимн. В котором ведь чётко и правильно рассказано, кто мы и какие. И это тоже нужно помнить. Всем.

И вот если собрать всё воедино, получится настоящий белорус: мирный, трудолюбивый, уважающий и себя, и других. Счастливый и умеющий радоваться простым вещам. Впрочем, салют в этот День Победы для миллионов из нас был всё же особенным.

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