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Оружие победы: чем на войне отличился легендарный танк Т-34?
Источник материала: ОНТ
Оружие Победы, которое во многом определило исход сражений Великой Отечественной войны. Легендарный танк Т-34 до сих пор называют лучшей машиной танкостроения. Она противостояла немецким «Тиграм» и «Пантерам». Именно 34-ка первая вошла в оккупированный Минск в июле 44-го.
Исход величайшего сражения XX века – Сталинградской битвы – был предрешен, как только в бой вступили легендарные Т-34. Танки уходили на поля сражений буквально с конвейера Сталинградского тракторного завода. Мощный огневой удар заставил немцев распрощаться с надеждой вырваться из Сталинграда. Это сражение стало вершиной танкового олимпа для 34-ки.
Мощное вооружение, скорость, маневренность и крепкая броня – эти параметры и отличали Т-34 от других танков. 34-кам не могли противостоять и новейшие немецкие машины. Их броню советский танк пробивал с максимального расстояния. Главное преимущество Т-34 – технологичность. В годы войны их производили на шести заводах. Тогда с конвейера сошло более 50 тысяч единиц боевых машин.
Переломным для советского танкостроения стал 43-й год. Тогда у Т-34 появился противник. Немецкие «Тигры» и «Пантеры» стали вызовом для советской армии. Чтобы противостоять вермахту, конструкторы бросили все силы на разработку новой модификации танка Т-34-85.
Отличился танк и на сражениях в Беларуси, всю мощь советской техники Т-34 показал в Битве под Сенно – тогда Красной армии удалось восстановить положение на Западном фронте, разгромив немецкие войска. А ещё этот танк по праву считается символом освобождения Минска. В июле 44-го экипаж Дмитрия Фроликова первым вошел на нем в захваченную столицу.
Этот музейный экспонат создавался как символ танка «Червонный» экипажа Дмитрия Фроликова, первым вошедшим в город Минск при его освобождении. Сама надпись «Червоны» означает, что командир Т-34 был заядлым игроком в карты. И название ему дали от масти карты – черви. Так его и узнавали все сослуживцы
Единственный сохранившейся танк находится в Беларуси. Детали Т-34 собирали со всех полигонов страны. И до наших дней на боевой машине сохранились следы «поцелуев ведьмы», так танкисты называли попадание немецких «фаустпатронов» в технику. Конечно, под влиянием времени музейный экспонат усовершенствовали.
И даже в мирное время легендарный Т-34 все ещё занимает главное место на военных парадах, возглавляя колону техники и ведя за собой современную бронетехнику. Как символ преемственности поколений и дань уважения победителям Великой Отечественной. Тем, кто ценой своей жизни пожертвовал ради мирного будущего белорусов.
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Оружие Победы, которое во многом определило исход сражений Великой Отечественной войны. Легендарный танк Т-34 до сих пор называют лучшей машиной танкостроения. Она...
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