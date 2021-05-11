Оружие победы: чем на войне отличился легендарный танк Т-34?

Источник материала: ОНТ

Оружие Победы, которое во многом определило исход сражений Великой Отечественной войны. Легендарный танк Т-34 до сих пор называют лучшей машиной танкостроения. Она противостояла немецким «Тиграм» и «Пантерам». Именно 34-ка первая вошла в оккупированный Минск в июле 44-го.

Исход величайшего сражения XX века – Сталинградской битвы – был предрешен, как только в бой вступили легендарные Т-34. Танки уходили на поля сражений буквально с конвейера Сталинградского тракторного завода. Мощный огневой удар заставил немцев распрощаться с надеждой вырваться из Сталинграда. Это сражение стало вершиной танкового олимпа для 34-ки.

Мощное вооружение, скорость, маневренность и крепкая броня – эти параметры и отличали Т-34 от других танков. 34-кам не могли противостоять и новейшие немецкие машины. Их броню советский танк пробивал с максимального расстояния. Главное преимущество Т-34 – технологичность. В годы войны их производили на шести заводах. Тогда с конвейера сошло более 50 тысяч единиц боевых машин.

Виктор Яковчук, профессор кафедры государственного управления Института государственной службы Академии управления при Президенте: «Мало же было собрать этот танк. Нужно же было наладить производство брони. Этому было уделено много внимания. Танк изначально задумывался Кошкиным с дизельным двигателем и производился. Потом уже в годы войны дизельных двигателей не хватало. Стали производить или приспосабливать те же бензиновые двигатели той же мощности, чтобы обеспечить те характеристики технические, которые были задуманы конструктором».

Переломным для советского танкостроения стал 43-й год. Тогда у Т-34 появился противник. Немецкие «Тигры» и «Пантеры» стали вызовом для советской армии. Чтобы противостоять вермахту, конструкторы бросили все силы на разработку новой модификации танка Т-34-85.

Александр Мезенцев, начальник кафедры устройств эксплуатации бронетанкового вооружения Военной академии Беларуси: «Лучшей, конечно, пушкой для этого послужила зенитная пушка 85-мм образца 1939 года. Эта пушка уже могла на дистанции порядка километра пробивать броню 100 мм. Для того, чтобы уже бороться с такими тяжелыми танками, как "Тигр" и "Пантера". Несмотря на то, что пришлось увеличить броню такой машины, она немножко выросла в весе, но тем не менее, основные боевые её свойства, как подвижность, маневренность, не потеряла. Благодаря чему этот танк стал одним из самых лучших танков в мировом танкостроении».

Отличился танк и на сражениях в Беларуси, всю мощь советской техники Т-34 показал в Битве под Сенно – тогда Красной армии удалось восстановить положение на Западном фронте, разгромив немецкие войска. А ещё этот танк по праву считается символом освобождения Минска. В июле 44-го экипаж Дмитрия Фроликова первым вошел на нем в захваченную столицу.

Этот музейный экспонат создавался как символ танка «Червонный» экипажа Дмитрия Фроликова, первым вошедшим в город Минск при его освобождении. Сама надпись «Червоны» означает, что командир Т-34 был заядлым игроком в карты. И название ему дали от масти карты – черви. Так его и узнавали все сослуживцы

Единственный сохранившейся танк находится в Беларуси. Детали Т-34 собирали со всех полигонов страны. И до наших дней на боевой машине сохранились следы «поцелуев ведьмы», так танкисты называли попадание немецких «фаустпатронов» в технику. Конечно, под влиянием времени музейный экспонат усовершенствовали.

Денис Зевалич, начальник лаборатории кафедры Военной академии Беларуси: «В этом экземпляре установлены все родные запасные узлы, агрегаты, за исключением двигателя, двигатель установлен от танка Т-55. Также особенностью является система обогрева, подогреватель. Для того, чтобы использовать этот танк в зимних условиях».

И даже в мирное время легендарный Т-34 все ещё занимает главное место на военных парадах, возглавляя колону техники и ведя за собой современную бронетехнику. Как символ преемственности поколений и дань уважения победителям Великой Отечественной. Тем, кто ценой своей жизни пожертвовал ради мирного будущего белорусов.





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